«Любовь навсегда». Роналду опубликовал фотографию с новорожденной дочерью на руках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выложил фотографию с новорожденной дочерью на руках.

37-летний португалец опубликовал снимок у себя в Twitter.

«Любовь навсегда», — подписал пост Роналду.

Криштиану Роналду с новорожденной дочерью. Соцсети Криштиану Роналду

В октябре 2021 года Роналду и Джорджина Родригес сообщили, что они ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что пара ждет мальчика и девочку. 18 апреля Роналду в своих социальных сетях сообщил, что его дочь благополучно родилась, а сын не выжил.