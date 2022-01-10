Криштиану Роналду недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Он может оказаться в «Барселоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел встречу со своим агентом Жорже Мендешем, сообщает Sport.es. Португалец дал понять, что агенту следует искать для него новую команду на случай, если политика клуба не изменится.

Мендеш находится в хороших отношениях с руководством «Барселоны» и готов предложить игрока сине-гранатовым. Главный тренер каталонского клуба Хави заинтересован в переходе забивного футболиста, поэтому может одобрить потенциальный переход.

36-летний Роналду в текущем сезоне провел 21 матч за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативных передачи.