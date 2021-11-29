Криштиану Роналду не придет на церемонию вручения «Золотого мяча»
17:53
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», утверждает The Mirror.
Впервые с 2007 года он не попадет в число основных трех претендентов на престижную награду. Именно поэтому он не прилетел в Париж.
36-летний португалец не хочет видеть, как Лионель Месси может получить седьмой «Золотой мяч» в карьере.
Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.
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