Криштиану Роналду не придет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», утверждает The Mirror.

Впервые с 2007 года он не попадет в число основных трех претендентов на престижную награду. Именно поэтому он не прилетел в Париж.

36-летний португалец не хочет видеть, как Лионель Месси может получить седьмой «Золотой мяч» в карьере.

Церемония начнется в 22.30 по московскому времени.