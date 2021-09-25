Криштиану Роналду: «Мы должны немедленно собраться и продемонстрировать свою истинную силу»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
«Это лишь начало, но в таком сильном турнире, как АПЛ, каждое очко на счету!
Мы должны немедленно отреагировать, собраться и продемонстрировать свою истинную силу», — написал Роналду в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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