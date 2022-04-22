Роналду готов к матчу «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом»

Рангник заявил, что Криштиану Роналду готов к игре с «Арсеналом»

Нападающий Криштиану Роналду, пропустивший встречу 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4), может принять участие в игре с «Арсеналом». Об этом сообщил главный тренер Ральф Рангник на пресс-конференции перед туром.

Португалец не принял участие в предыдущей встрече из-за смерти одного из новорожденных близнецов.

«Криштиану Роналду, Рафаэль Варан и Скотт Мактоминей будут готовы сыграть с «Арсеналом». Что касается Погба, ему понадобится на восстановление минимум 4 недели.

Футболисты, как и все мы, были разочарованы поражением от «Ливерпуля». Завтра мы должны показать свою реакцию на это", — цитирует Рангника Utdreport.

В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Родригес ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что пара ждет мальчика и девочку. 18 апреля они рассказали, что дочь благополучно родилась, а мальчик не выжил.

37-летний Роналду в этом сезоне провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 3 передачи.