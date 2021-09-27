Криштиану Роналду хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассчитывает остаться в клубе по окончании игровой карьеры. 36-летний португалец рассчитывает стать тренером «красных дьяволов», утверждает The Sun.

При этом Роналду пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, но в будущем готовится стать тренером юношеской команды «Юнайтед». Таким образом, он сможет следить за развитием своего сына, Криштиану-младшего, которому в настоящее время 11 лет. Мальчик уже начал тренироваться в клубе.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года.