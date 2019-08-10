Криштиану Роналду: "Если бы я забил "МЮ" в 2003-м, мной бы заинтересовались 100 команд. А так только 50"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вспомнил о товарищеском матче "Спортинг" - "Манчестер Юнайтед" в 2003 году. Португалец на тот момент выступал за лиссабонцев, провел успешную игру и помог команде выиграть (3:1). После этого "МЮ" купил его у "Спортинга", но, по словам футболиста, другие клубы тоже проявляли к нему интерес.

- Это была первая игра на стадионе "Спортинга". Я помню ее так хорошо, как будто она была вчера, - цитирует DAZN Роналду. - Я был счастлив. Я выходил против одной из лучших команд мира.

Я говорил друзьям из академии "Спортинга", что я буду играть против "МЮ" и что я немного нервничаю. Нервозность - это часть футбола. Я всегда нервничаю, потому что всегда хочу сыграть по максимуму. Но когда ты не только нервничаешь, но и сохраняешь концентрацию, дела обычно идут хорошо.

Забить в той игре было не так важно. Если бы я забил, мной бы заинтересовались, наверное, 100 команд. Но я не забил, и их было только 50. Для меня было важно просто хорошо сыграть и помочь команде победить. Даже без гола интерес был высоким.