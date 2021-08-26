Криштиану Роналду будет получать 20 миллионов евро за сезон в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити». 36-летний португалец подпишет контракт до 2023 года. Его зарплата составит 20 миллионов евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

«Юве» хочет получить за трансфер форварда 29 миллионов евро.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.