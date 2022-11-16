Криштиану Роналду: «Правда в том, что многие не любят чужого успеха»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналдлу рассказал, как относится к критике в прессе и социальных сетях.

«Мне уже 37 лет. Я многому научился, многое понял.

И я знаю, что многие люди ждут твой ошибки. Ждут, когда смогут уязвить тебя. Правда в том, что многие не любят чужого успеха.

Эти люди ищут только негатив. И речь идет не только обо мне, но и о моей семьей. Такое отношения я понять и принять не могу.

Поэтому я почти не читаю прессу. Для меня — это мусор. Потому что там постоянно появляется вранье», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.