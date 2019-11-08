Крис Вуд продлил контракт с «Бернли» до 2023 года

«Бернли» продлил контракт с нападающим Крисом Вудом. Соглашение с 27-летним новозеландцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Бернли».

Вуд перешел в «Бернли» из «Лидса» в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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