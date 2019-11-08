Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Крис Вуд продлил контракт с «Бернли» до 2023 года

18:41
Теги:

«Бернли» продлил контракт с нападающим Крисом Вудом. Соглашение с 27-летним новозеландцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Бернли».

Вуд перешел в «Бернли» из «Лидса» в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир