Крис Смоллинг: "Критику Моуринью воспринимаю с позитивной точки зрения"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг подчеркнул, что с позитивной точки зрения воспринимает критику главного тренера Жозе Моуринью. Ранее специалист неоднократно говорил о том, что 27-летний англичанин не может играть через боль.

- В матче с "Челси" я доказал, что могу выходить на поле и играть через боль. Перед этой встречей мне сделали несколько уколов, но после травма осложнилась, поэтому я был вынужден пропустить какое-то время, - приводит Daily Star слова Смоллинга. - В "Манчестер Юнайтед" нет футболистов, которые не хотят выходить на поле.

Каждый из тренеров требует самоотдачи от футболистов. Хорошо, когда Моуринью говорит о своем недовольстве, потому что ему не все равно. Поэтому воспринимаю критику со стороны тренера с позитивной точки зрения.