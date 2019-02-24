Крис Саттон: "Челси" должен избавляться от Кепы, а не от Сарри"

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что лондонский клуб не должен увольнять Маурицио Сарри с поста главного тренера. По его мнению, стоит убрать из команды голкипера "синих" Кепу Аррисабалаги.

Испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, и Вилли Кабальеро уже был готов к выходу на поле. Судьи объявили о замене, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. В итоге Аррисабалага остался на поле, а Сарри пнул бутылку и ушел в подтрибунное помещение, однако вскоре вернулся обратно.

– Кепа больше никогда не должен играть за "Челси", – приводит BBC слова Саттона. – Этот матч должен быть для него последним в фуболке "Челси", это позор! Я никогда не видел ничего подобного. Если бы я был на месте Сарри, я бы просто ушел с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля? "Челси" должен избавляться от Кепы, а не от Сарри.

Напомним, что основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардьолы.

Сарри хотел заменить Кепу перед пенальти в финале Кубка английской лиги. Вратарь взбесил тренера. Видео