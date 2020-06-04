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Крис Брант покинет «Вест Бромвич» в конце сезона. Он выступал за команду с 2007 года

22:05
Крис Брант. Фото ФК "Вест Бромвич".
Крис Брант. Фото ФК "Вест Бромвич".
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Официальный сайт «Вест Бромвича» опубликовал заявление капитана команды Криса Бранта. Он сообщил, что уйдет в конце сезона.

Полузащитник отметил, что сделает все возможное, чтобы помочь команде вернуться в премьер-лигу. «Дрозды» занимают второе место в чемпионшипе — 70 очков в 37 играх. Футболист отметил, что намерен продолжить футбольную карьеру, но не уточнил, где именно.

35-летний игрок из Северной Ирландии выступает за команду с 2007 года. Восемь сезонов он отыграл в английской премьер-лиге. В 2009 году он был признан лучшим игроком сезона в команде. В текущем сезоне он провел девять матчей за «Вест Бром» во всех турнирах.

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