Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган опубликовал в своем официальном Twitter сообщение об итогах проигранного «Ливерпулю» матча 12-го тура АПЛ со счетом 1:3.

— Мы всегда стараемся на поле изо всех сил, но иногда это не получается в полной мере, — написал Гюндоган. — Очень разочаровывающее поражение на Энфилде. Удача была не на нашей стороне — но мы должны это принять, впереди у нас еще долгий путь... Увидимся после перерыва на матчи сборных.

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