Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Бернли»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0).

— Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча. — Кто покупает игроков? Они, вероятно, сейчас потратят еще 30-40 миллионов фунтов на одного игрока.

Должно быть, этот состав один из худших за последние 30 лет. Посмотрите на состав в матче с «Бернли», посмотрите на варианты на скамейке запасных, которые в нескольких милях от нее. Это печальное положение дел.

Я больше не знаю, кто такой «Манчестер Юнайтед». Большинство игроков, которых купил клуб за последние пять лет, уже успели уйти из команды.