Крауч назвал лучшего одноклубника

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч считает Рафаэла ван дер Варта лучшим игроком, с которым он выступал за одну команду. По его мнению, болельщики не до конца оценили талант голландца.

— Мне повезло играть вместе с некоторыми фантастическими игроками, — цитирует Daily Mail Крауча. — У меня была отличная связь с Джермейном Дефо: в «Портсмуте», «Тоттенхэме» и сборной Англии у нас было 50 голов в 50 играх. Хотя лучшее партнерство, которое у меня было, это с Рафаэлом ван дер Ваартом.

У него был невероятный талант. В то время он был так же важен для нашей команды, как и Лука Модрич. Я забил с его передач довольно много голов, так как он всегда знал, когда нужно сделать передачу для меня. Он был таким умным, и я не уверен, что люди по праву оценили, насколько он хорош.