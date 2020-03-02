Крауч, Каррагер, Давидс и Клайверт сыграют в матче ветеранов «Ливерпуля» и «Барселоны»

«Ливерпуль» и «Барселона» проведут выставочный матч ветеранов, сообщает официальный сайт английского клуба. Игра состоится на «Энфилде» 28 марта.

Уже известно, что за «Ливерпуль» сыграют Питер Крауч, Патрик Бергер, Владимир Шмицер, Дирк Кайт, Салиф Диао, Луис Гарсия, Стив Макманаман, Джейми Каррагер, Сами Хююпя, Даниэль Аггер, Фабиу Аурелиу, Глен Джонсон, Хосе Энрике, Джейсон Макэтир, Фил Бэбб, Бьорн Торе Кварме, Ежи Дудек и Сандер Вестерфельд.

Возглавят команду Кенни Далглиш и Иэн Раш, также в штаб войдет Джон Олдридж.

От «Барселоны» на данный момент участие подтвердили Эдгар Давидс, Патрик Клайверт, Беллетти и Хавьер Савьола.