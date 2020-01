Крауч ел запеченные бобы, чтобы стать как Бэйл: он думал, в них секрет валлийца

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал, что пытался добиться успехов своего бывшего партнера по «Тоттенхэму» Гарета Бэйла очень необычным образом. По словам футболиста, он подражал валлийцу и ел запеченные бобы.

— Я смотрел, как Бэйл летал по бровке за «шпор», разрывал Майкона в клочья в матче с «Интером». Я подумал: как он это делает? — цитирует Four Four Two Крауча. — Я стал внимательно следить за ним. Он не ходил в спортзал и просто ел тосты с бобами, так что я начал делать то же самое.

Я подумал: «Я могу не ходить в спортзал, тосты с бобами — не проблема, я люблю бобы. Я пошел на это, но думаю, что некоторые бобы более волшебные, чем другие.

Я недавно говорил с Полом Скоулзом и спросил его, что он ел перед матчами. Он сказал: «Тосты с запеченными бобами». То же самое, что и Гарет.

Добиться успехов Бэйла у Крауча не получилось: в 2013 году валлиец перешел в «Реал» за рекордные на тот момент 100 миллионов евро, а Крауч с 2011 по 2019 год играл за «Стоук Сити», а в прошлом сезоне завершил карьеру в «Бернли».