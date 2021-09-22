Крал дебютирует за «Вест Хэм» в кубковом матче против «Манчестер Юнайтед»
20:50
Полузащитник Алекс Крал попал в состав «Вест Хэма» на матч 3-го раунда Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед». Для него это будет дебют в составе лондонского клуба.
В конце августа «Вест Хэм» арендовал 23-летнего Крала у «Спартака» с обязательным правом выкупа.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» состоится сегодня, 22 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 21.45 (мск).
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