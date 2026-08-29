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Ковентри — Халл, Борнмут — Эвертон: счет и результаты матчей 2 тура АПЛ 29 августа 2026

«Халл» обыграл «Ковентри» и одержал вторую победу на старте сезона в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Халл Сити» в гостях переиграл «Ковентри» в матче 2-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил Лиам Миллар.

«Халл Сити» одержал вторую победу на старте сезона и поднялся на второе место в АПЛ. В первом туре команда Сергея Якировича обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда потерпел второе поражение подряд и занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.

В параллельном матче «Борнмут» и «Эвертон» сыграли вничью — 1:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.
29 августа, 17:00. Рико Арена (Ковентри)
Ковентри
0:1
Халл Сити
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.
29 августа, 17:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Борнмут
1:1
Эвертон
Источник: Таблица АПЛ
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ФК Халл Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Халл Сити 2 2 0 0 3-0 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
3
 Челси 2 2 0 0 7-5 6
4
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-2 6
5
 Брентфорд 2 1 1 0 4-1 4
6
 Лидс 2 1 1 0 2-1 4
7
 Эвертон 2 1 1 0 3-1 4
8
 Ньюкасл 2 1 1 0 4-2 4
9
 МЮ 2 1 0 1 5-4 3
10
 Ипсвич 2 1 0 1 4-6 3
11
 Брайтон 2 1 0 1 7-4 3
12
 Сандерленд 2 1 0 1 2-2 3
13
 Ливерпуль 2 0 2 0 4-4 2
14
 Нот. Форест 2 0 1 1 2-3 1
15
 Борнмут 2 0 1 1 2-3 1
16
 Фулхэм 2 0 0 2 2-4 0
17
 Астон Вилла 2 0 0 2 0-5 0
18
 Ковентри 2 0 0 2 0-4 0
19
 Тоттенхэм 2 0 0 2 0-5 0
20
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-6 0
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38 тур
4.09 22:00 Ипсвич – Ливерпуль - : -
5.09 14:30 Ньюкасл – Борнмут - : -
5.09 17:00 Брентфорд – Сандерленд - : -
5.09 17:00 Брайтон – Лидс - : -
5.09 17:00 Фулхэм – Кр. Пэлас - : -
5.09 17:00 Ман. Сити – Ковентри - : -
5.09 17:00 Нот. Форест – Тоттенхэм - : -
5.09 19:30 Халл Сити – Астон Вилла - : -
6.09 16:00 Эвертон – МЮ - : -
6.09 18:30 Арсенал – Челси - : -
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ЖК
Г
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 3
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 2
Джек Хиншелвуд
Джек Хиншелвуд

Брайтон

 2
П
Риккардо Калафьори
Риккардо Калафьори

Арсенал

 2
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 2
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 2
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 1 0 2
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 2 0 2
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