«Халл» обыграл «Ковентри» и одержал вторую победу на старте сезона в АПЛ
«Халл Сити» в гостях переиграл «Ковентри» в матче 2-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 82-й минуте забил Лиам Миллар.
«Халл Сити» одержал вторую победу на старте сезона и поднялся на второе место в АПЛ. В первом туре команда Сергея Якировича обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда потерпел второе поражение подряд и занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.
В параллельном матче «Борнмут» и «Эвертон» сыграли вничью — 1:1.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Халл Сити
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
4
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Ипсвич
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
11
|Брайтон
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
12
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
14
|Нот. Форест
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Фулхэм
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
17
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Ковентри
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
19
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|22:00
|Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|5.09
|14:30
|Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|5.09
|17:00
|Брентфорд – Сандерленд
|- : -
|5.09
|17:00
|Брайтон – Лидс
|- : -
|5.09
|17:00
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|5.09
|17:00
|Ман. Сити – Ковентри
|- : -
|5.09
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|5.09
|19:30
|Халл Сити – Астон Вилла
|- : -
|6.09
|16:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
|6.09
|18:30
|Арсенал – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|
|
Джек Хиншелвуд
Брайтон
|2
|П
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|1
|0
|2
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|2
|0
|2
Новости