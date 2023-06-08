Ковачич — о возможном уходе из «Челси»: «Все указывает на то, что я сменю обстановку»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич высказался о возможном уходе из лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что 29-летний хорват может перейти в «Манчестер Сити».

«У меня остался еще один год по контракту с «Челси». Этот сезон был действительно очень плохим, — цитирует Sky Sports Ковачича. — Все указывает на то, что спустя 5 замечательных лет я сменю обстановку, в футболе бывает всякое. «Челси» феноменален для меня. Я люблю город и болельщиков, они любят меня, у меня прекрасные воспоминания о «Челси». Сейчас я сосредоточен на сборной Хорватии и Лиге наций. Я должен сказать, что «Манчестер Сити» — топ-команда, и она заслуживает того, чтобы играть в финале Лиги чемпионов. Лето длинное, посмотрим, что будет дальше».

В текущем сезоне Ковачич провел за «Челси» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.