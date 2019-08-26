Ковачич рассказал о разнице между футболом Лэмпарда и Сарри

Хорватский полузащитник «Челси» Матео Ковачич рассказал, что главный тренер Фрэнк Лэмпард предоставляет больше свободы, чем Маурицио Сарри, ушедший летом в «Ювентус».

— Он дает мне больше свободы, я могу взять мяч и идти вперед, — цитирует Mirror Ковачича. — У меня хорошая связь с тренером и всей командой. Сейчас являюсь игроком «Челси», поэтому чувствую себя лучше. В прошлом году была только аренда. Чувствую себя лучше и увереннее в связи с этим.

Есть возможность для творчества, мы можем менять позиции. У нас все хорошо, но работаем с тренером всего один месяц, поэтому можем прогрессировать.

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