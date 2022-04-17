Ковачич получил травму в матче с «Кристал Пэлас»

Хавбек «Челси» Матео Ковачич получил травму в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:2), сообщает Sky Sports.

27-летний полузащитник получил повреждение на 26-й минуте поединка и сразу же был заменен на Рубена Лофтуса-Чика.

Детали травмы и сроки восстановления игрока станут известны после прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне АПЛ на счету Ковачича 22 матча, в которых он забил два мяча и сделал пять результативных передач.