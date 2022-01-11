Коутиньо присоединится к тренировкам с «Астон Виллой» в среду

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сообщил, что полузащитник Филиппе Коутиньо присоединится к команде в среду.

«Сейчас Филиппе решает последние вопросы с документами, мы ожидаем, что в среду он присоединится к нам на базе и начнет тренировки. Коутиньо — невероятный футболист с впечатляющим послужным списком и заслугами. Я доволен тем, что нам удалось арендовать его», — приводит Sky Sports слова Джеррарда.

7 января «Астон Вилла» арендовала 29-летнего Коутиньо у «Барселоны» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.