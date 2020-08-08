Коутинью посетил тренировочную базу «Арсенала»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью был замечен на тренировочной базе «Арсенала», сообщает The Gooner. Ранее сообщалось, что лондонский клуб практически договорился по переходу 28-летнего бразильца.

В сезоне-2019/20 Коутинью выступал за «Баварию» на правах аренды, на его счету 9 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за немецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.