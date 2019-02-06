Коутинью может прийти в "Челси" вместо Азара

"Челси" продолжает поиски игроков, которые могли бы заменить желающего уйти в "Реал" Эдена Азара.

Как сообщает The Daily Telegraph, "синие" положили глаз на Филиппе Коутинью, который может заменить Эдена Азара. Контракт бельгийца заканчивается летом 2020 года, но он уже в ближайшее трансферное окно хочет уйти в мадридский "Реал".

Коутинью перешел в "Барселону" год назад за 160 миллионов евро, но в текущем сезоне он потерял место в стартовом составе. В пользу Коутинью говорит тот факт, что он уже играл пять лет на Туманном Альбионе, выступая за "Ливерпуль".

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