Коутиньо: «Соскучился по Премьер-лиге, рад быть в «Астон Вилле», хочу помочь команде»

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо прокомментировал ничью в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Соскучился по таким играм и по Премьер-лиге. Я очень рад быть в «Астон Вилле» со своими новыми партнерами по команде. Это было хорошее начало, мы верили в себя до конца и не проиграли.

Нервничал ли я перед игрой? Да, немного, я не очень хорошо говорю по-английски, поэтому предпочитаю быть на поле, а не говорить. Я счастлив, это была первая игра, и я хочу упорно работать, чтобы совершенствоваться и быть в лучшей форме. Хочу хорошо поработать, чтобы помочь своим товарищам по команде и клубу", — приводит слова Коутиньо BBC.

Коутиньо забил гол и отдал результативную передачу в дебютной игре за бирмингемский клуб.

Бразилец принадлежит «Барселоне», однако в начале января 2022 года клуб отдал его в аренду в «Астон Виллу».