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Сегодня, 23:32

Коул рассказал о влиянии Тухеля на «Челси»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул поделился мнением о влиянии тренера Томаса Тухеля на «Челси».

«Если не считать первого прихода Моуринью, то Тухель оказал самое большое влияние на команду из всех тех, кто возглавлял «Челси». Его все любят и уважают на тренировочной площадке.

Он — глоток свежего воздуха. Победа в Лиге чемпионов — это невероятное достижение, но дело еще и в том, как он пришел в команду. «Челси» — очень успешный клуб, но там нельзя расслабляться. Многие могут сломаться под таким давлением

Но то, как игроки отреагировали на Томаса, невероятно. Лучшего первого года на посту тренера и представить себе нельзя. Томас очень умный человек, который сразу распознал качественных игроков. Он также смог понять душу и стиль клуба», — приводит слова Коула The Sun.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года, а в мае он выиграл с командой Лигу чемпионов. 4 июня 2021 года 48-летний специалист продлил контракт с клубом до лета 2024 года.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/17440483/thomas-tuchel-jose-mourinho-chelsea-joe-cole/
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
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Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
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Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
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19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
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Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
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Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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