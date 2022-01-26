Коул рассказал о влиянии Тухеля на «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул поделился мнением о влиянии тренера Томаса Тухеля на «Челси».

«Если не считать первого прихода Моуринью, то Тухель оказал самое большое влияние на команду из всех тех, кто возглавлял «Челси». Его все любят и уважают на тренировочной площадке.

Он — глоток свежего воздуха. Победа в Лиге чемпионов — это невероятное достижение, но дело еще и в том, как он пришел в команду. «Челси» — очень успешный клуб, но там нельзя расслабляться. Многие могут сломаться под таким давлением

Но то, как игроки отреагировали на Томаса, невероятно. Лучшего первого года на посту тренера и представить себе нельзя. Томас очень умный человек, который сразу распознал качественных игроков. Он также смог понять душу и стиль клуба», — приводит слова Коула The Sun.

Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года, а в мае он выиграл с командой Лигу чемпионов. 4 июня 2021 года 48-летний специалист продлил контракт с клубом до лета 2024 года.