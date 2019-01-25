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Косьельни призвал возобновить поиски самолета Салы

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Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни считает, что не стоит останавливать поиски самолета, на котором летел в Кардифф нападающий Эмилиано Сала. В четверг было объявлено, что поисковая операция не увенчалась успехом и была прекращена.

"Давайте объединимся все вместе, чтобы поиски Эмилиано Салы возобновились ради  него самого и его семьи", - написал Косьельни в Твиттере.

"Скорее всего, это приводнение, после которого самолет утонул". Версия гибели Эмилиано Салы и его история

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