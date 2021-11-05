Конте: «Знаю, что «Тоттенхэм» много лет не выигрывает титулы. Но я пришел в клуб для побед»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о целях, которые ставит перед собой в лондонском клубе.
«Это большой вызов, — приводит слова Конте ВВС. — Знаю, что «Тоттенхэм» много лет не выигрывает титулы. Но я пришел в клуб для побед. Говорить о том, что мы хотим достичь этого, неправильно. У команды есть большие перспективы, но нам надо работать, чтобы стать сильнее».
52-летний итальянец возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. В ночь с 4 на 5 ноября он провел первый матч в качестве главного тренера лондонского клуба, одержав победу над «Витессом» (3:2) в Лиге конференций.
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