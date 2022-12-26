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Сегодня, 19:59

Конте заявил, что у него нет никаких сомнений в способностях Гарри Кейна

Алина Савинова
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна после его возращения с ЧМ-2022.

«У меня нет никаких сомнений в качествах Гарри, его менталитете, в том, как он подходит к каждой игре, каждой тренировке. Конечно, он столкнулся со странной ситуацией. Он провел действительно хороший чемпионат мира, но затем пропустил решающий пенальти в четвертьфинале.

Футбол таков — у тебя могут быть как положительные, так и отрицательные моменты, но если ты силен ментально, являешься игроком высокого уровня, то должен уметь откладывать весь негатив в сторону. Думаю, Гарри это сделал. Сегодня он играл за «Тоттенхэм», а не за сборную Англии. Болельщики пытаются создать проблему, но только потому, что он играл за «Тоттенхэм» против «Брентфорда», — приводит Sky Sports слова Конте.

Сегодня, 26 декабря, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 17-го тура АПЛ (2:2). Кейн отметился одним голом в этой встрече.

Команда Конте с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11661/12774608/harry-kane-antonio-conte-had-no-doubts-over-tottenham-strikers-mentality-for-spurs-despite-england-heartache
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
7
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
8
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
9
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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