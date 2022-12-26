Конте заявил, что у него нет никаких сомнений в способностях Гарри Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна после его возращения с ЧМ-2022.

«У меня нет никаких сомнений в качествах Гарри, его менталитете, в том, как он подходит к каждой игре, каждой тренировке. Конечно, он столкнулся со странной ситуацией. Он провел действительно хороший чемпионат мира, но затем пропустил решающий пенальти в четвертьфинале.

Футбол таков — у тебя могут быть как положительные, так и отрицательные моменты, но если ты силен ментально, являешься игроком высокого уровня, то должен уметь откладывать весь негатив в сторону. Думаю, Гарри это сделал. Сегодня он играл за «Тоттенхэм», а не за сборную Англии. Болельщики пытаются создать проблему, но только потому, что он играл за «Тоттенхэм» против «Брентфорда», — приводит Sky Sports слова Конте.

Сегодня, 26 декабря, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 17-го тура АПЛ (2:2). Кейн отметился одним голом в этой встрече.

Команда Конте с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.