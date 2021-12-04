Конте заявил, что хочет сохранить Льориса в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что хочет сохранить в команде вратаря Юго Льориса.

«Я в клубе всего месяц. Сейчас у нас, конечно, есть много вещей, которые нужно решить. Юго — капитан команды, это вратарь топ-уровня. Он прекрасно знает, что мы стараемся показывать лучшие результаты. У нас, конечно же, найдется время поговорить, я уважаю Льориса, он важный игрок команды, у него большой опыт. Он уже много лет играет за «Тоттенхэм» и сохранил верность клубу. Мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить его», — приводит Evening Standard слова Конте.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. В сезоне-2021/22 34-летний француз провел 14 матчей за «шпор» и пропустил 19 мячей, отыграв 5 встреч на ноль. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.