Конте заявил, что готов дать шанс Деле Алли
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что намерен дать шанс полузащитнику «шпор» Деле Алли.
«Я отлично помню времена своей работы в «Челси», когда у нас была серия из 13 побед подряд, а потом Деле Алли сделал дубль и прервал нашу серию. Впрочем, это уже в прошлом. У Деле определенно есть большой потенциал, к тому же он силен физически. Конечно же, я дам ему возможность показать свой талант. Я выбираю состав исходя из того, что хочу победить, то же самое происходит, когда я делаю замены. Я открыт для каждого игрока «Тоттенхэма», главное, чтобы они показывали мне, что заслуживают шанса выходить на поле», — приводит Sky Sports слова Конте.
В сезоне-2021/22 Алли принял участие в 12 матчах «Тоттенхэма», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. С октября 25-летний англичанин попал в стартовый состав команды лишь один раз, при этом он не выходил на поле в 4 играх из 6.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11675/12462591/antonio-conte-promises-dele-alli-the-chance-to-start-games-for-tottenham-if-he-shows-he-deserves-it
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