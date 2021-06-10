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Конте заявил, что для него деньги — не главное

06:14
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Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что ему интересен в первую очередь футбол. Ожидается, что в ближайшее время специалист может возглавить «Тоттенхэм».

«Деньги — не моя навязчивая идея. Я смотрю на футбольные проекты и готов сидеть дома, если они меня не убедят. Мне нравятся сложные задачи, но если в клубе есть что-то, что не вызывает доверия, я предпочту сказать: «Нет, спасибо», — цитирует Gazzetta dello Sport Конте.

«Интер» выиграл чемпионат Италии по итогам сезона-2020/21. Антонио Конте покинул пост главного тренера по окончании сезона. Его место занял Симоне Индзаги, который ранее работал в «Лацио».

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