Конте заблокировал возможный переход Коутиньо в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо мог оказаться в «Тоттенхэме», но главный тренер «шпор» Антони Конте заблокировал трансфер 29-летнего бразильца, сообщает Marca.

Ранее «Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Астон Вилла» имеет право выкупа бразильца в конце сезона. При этом английский клуб будет частично выплачивать зарплату полузащитнику.