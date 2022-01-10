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Конте заблокировал возможный переход Коутиньо в «Тоттенхэм»

13:21
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо мог оказаться в «Тоттенхэме», но главный тренер «шпор» Антони Конте заблокировал трансфер 29-летнего бразильца, сообщает Marca.

Ранее «Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона-2021/22.

«Астон Вилла» имеет право выкупа бразильца в конце сезона. При этом английский клуб будет частично выплачивать зарплату полузащитнику.

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Иван Шитик все материалы автора

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