Конте высоко оценил поддержку болельщиков «Тоттенхэма»
08:44
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о том, что болельщики команды скандировали его имя во время победного матча АПЛ с «Норвичем» (3:0).
«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба. Очень рад их поддержки и чувствую дополнительную ответственность перед нашими фанатами. Буду стараться доказывать, что заслуженно занимаю это место. Я здесь всего месяц, возможно, благодарить меня сейчас преждевременно», — цитирует Конте Daily Mail.
«Тоттенхэм» с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Итальянец возглавил «шпор» 2 ноября, подписав двухлетнее соглашение.
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