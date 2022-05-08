Конте выдвинул ультиматум руководству «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть лондонский клуб после завершения нынешнего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тренер покинет команду, если не будет выполнено его условие. Конте требует от руководства усиления состава летом, чтобы побороться в следующем сезоне за титулы. Если руководство «шпор» проигнорирует данный ультиматум, то итальянец уйдет из клуба.

52-летний специалист занял пост главного тренера «Тоттенхэма» в ноябре 2021 года. Его действующий трудовой договор с лондонцами истекает по окончании следующего сезона.

Ранее появлялась информация, что Конте может подписать контракт с «ПСЖ» на два года.