Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

16:28
Теги:

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом», сообщает 2 июня Sky Sport Italia.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. По условиям соглашения с «Интером» специалист не может работать в Италии в следующем сезоне. Итальянец вел переговоры с «Реалом», но против его приглашения выступили как президент клуба Флорентино Перес, так и игроки. Также сообщалось о варианте с «ПСЖ».

51-летний Антонио Конте в прошлом сезоне выиграл с «Интером» чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии — с 2016 по 2018 год возглавлял «Челси» и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
Лыжная федерация не пошла на поводу у экологов. И получила новые данные о русском допинге
Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира
Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд