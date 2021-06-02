Конте ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

Бывший тренер «Интера» Антонио Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом», сообщает 2 июня Sky Sport Italia.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. По условиям соглашения с «Интером» специалист не может работать в Италии в следующем сезоне. Итальянец вел переговоры с «Реалом», но против его приглашения выступили как президент клуба Флорентино Перес, так и игроки. Также сообщалось о варианте с «ПСЖ».

51-летний Антонио Конте в прошлом сезоне выиграл с «Интером» чемпионат Италии, после чего покинул команду. Он уже работал в Англии — с 2016 по 2018 год возглавлял «Челси» и выиграл с командой чемпионат и Кубок страны.