Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к победе в чемпионате Англии»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил, готов ли лондонский клуб к победе в чемпионате Англии.

«Тоттенхэм» пока не готов к победе в чемпионате Англии, – приводит слова Конте ESPN. – Сейчас как минимум четыре команды в чемпионате оторвались от остальных. Это должно мотивировать нас работать усерднее, чтобы быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул. Нам нужно быть реалистами. Мы должны сконцентрироваться на настоящем и строить планы на будущее, чтобы вместе достичь чего-то большого".

После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. На первой позиции с 25 очками идет «Челси».