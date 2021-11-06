Конте: «Тоттенхэм» пока не готов к победе в чемпионате Англии»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил, готов ли лондонский клуб к победе в чемпионате Англии.
«Тоттенхэм» пока не готов к победе в чемпионате Англии, – приводит слова Конте ESPN. – Сейчас как минимум четыре команды в чемпионате оторвались от остальных. Это должно мотивировать нас работать усерднее, чтобы быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул. Нам нужно быть реалистами. Мы должны сконцентрироваться на настоящем и строить планы на будущее, чтобы вместе достичь чего-то большого".
После 10 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. На первой позиции с 25 очками идет «Челси».
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Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/tottenham-hotspur-engtottenham/story/4513918/antonio-conte-tottenham-must-learn-winning-mentality-to-compete-for-premier-league-title
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