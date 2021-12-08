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«Это большая проблема». Конте рассказал о новых случаях коронавируса в «Тоттенхэме»

17:23
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил, что клуб столкнулся с эпидемией коронавируса.

«Положительные тесты сдали восемь футболистов и пять членов тренерского штаба. С каждым днем больных прибавляется. Это большая проблема», — цитирует тренера Football London.

«Тоттенхэм» собирается попросить руководство английской премььер-лиги отложить воскресный матч против «Брайтона» из-за вспышки COVID-19.

Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» состоится в четверг, 9 декабря, в Лондоне.

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Иван Шитик все материалы автора

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