«Это большая проблема». Конте рассказал о новых случаях коронавируса в «Тоттенхэме»
17:23
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил, что клуб столкнулся с эпидемией коронавируса.
«Положительные тесты сдали восемь футболистов и пять членов тренерского штаба. С каждым днем больных прибавляется. Это большая проблема», — цитирует тренера Football London.
«Тоттенхэм» собирается попросить руководство английской премььер-лиги отложить воскресный матч против «Брайтона» из-за вспышки COVID-19.
Матч Лиги конференций «Тоттенхэм» — «Ренн» состоится в четверг, 9 декабря, в Лондоне.
Читайте также
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю