Конте рассказал о настрое «Тоттенхэма» на матч с «МЮ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче против «Манчестер Юнайтед» в 12-м туре АПЛ.
«Успешное выступление на «Олд Траффорд» будет очень важно для нашей уверенности в своих силах. В прошлом сезоне мы тут проиграли, на этот раз надо показать более качественную игру. Хотим доказать, что прогрессируем по сравнению с прошлым сезоном. У футболистов большое желание показать хорошую игру и порадовать наших поклонников», — цитирует Конте пресс-служба команды.
В среду, 19 октября, «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22.15 по московскому времени. «Шпоры» идут на третьем месте в таблице АПЛ, «МЮ» расположился на пятой строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24-10
|27
|
2
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22-10
|23
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|33-10
|23
|
4
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15-10
|19
|
5
|МЮ
|9
|5
|1
|3
|13-15
|16
|
6
|Брайтон
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
7
|Ньюкасл
|10
|3
|6
|1
|17-9
|15
|
8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21-12
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12-13
|13
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18-17
|13
|
11
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10-22
|13
|
12
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16-20
|12
|
13
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|9-11
|11
|
14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8-11
|10
|
15
|Лидс
|9
|2
|3
|4
|11-13
|9
|
16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7-13
|9
|
17
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5-14
|9
|
18
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9-18
|8
|
19
|Нот. Форест
|11
|1
|3
|7
|7-23
|6
|
20
|Лестер
|10
|1
|2
|7
|15-24
|5
|18.10
|21:30
|
Брайтон – Нот. Форест
|0 : 0
|18.10
|22:15
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|2 : 1
|19.10
|21:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|19.10
|21:30
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Брентфорд – Челси
|- : -
|19.10
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|19.10
|21:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|22:15
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|20.10
|21:30
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|20.10
|22:15
|
Лестер – Лидс
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|15
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|9
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|8
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|8
|1
|1
|
|
Натаниэл Чалоба
Фулхэм
|3
|1
|0
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|6
|1
|0