Конте рассказал о методе кнута и пряника в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после поражения от «Мидлсбро» в матче 1/8 финала Кубка Англии рассказал о своем методе работы с игроками.

«Тренер иногда должен использовать пряник, иногда кнут. После «Бернли», возможно, был кнут, и мы выиграли. После «Лидса» — пряник, и мы проиграли! Тренер должен всегда находить лучшее решение, а не поступать, когда расстроен и разочарован.

Конечно, я не могу считать своих игроков лучшими в мире, но мы работаем над тем, чтобы совершенствоваться, и пытаемся осмыслить это поражение. Конечно, это поражение навредит нам — мне, игрокам и всем, кто работает в «Тоттенхэме», — цитирует Evening Standard Конте.

«Тоттенхэм» после 25 матчей идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 42 очка.