Конте о попадании «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов: «Это одно из самых больших моих достижений»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после разгромного матча с «Норвичем» (5:0) оценил результаты своего клуба в завершившемся сезоне АПЛ.

«Это было невероятно. Мы получили место в Лиге чемпионов. Для такого клуба, как «Тоттенхэм», сыграть в Лиге чемпионов — отличная возможность. Это было сложно, АПЛ — непростая лига, много хороших команд. Получить место в Лиге чемпионов означает, что мы сделали что-то превосходное.

Всегда нелегко приходить в команду по ходу сезона. Для меня это был большой вызов, может быть, самый большой вызов в моей карьере», — цитирует Конте BBC Sport.

22 мая «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 5:0. «Шпоры» заняли четвертое место с 71 очком и вышли в Лигу чемпионов.