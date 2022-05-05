Конте подтвердил намерения «Тоттенхэма» выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил намерения клуба выкупить арендованного у «Ювентуса» форварда Деяна Кулушевски.

«Да, сейчас Кулушевски играет за нас на правах аренды, но сделка практически завершена. Это еще не официально, но Деян — игрок «Тоттенхэма» на 100 процентов», — приводит football.london слова Конте.

«Тоттенхэм» арендовал 22-летнего Кулушевски у «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. На счету шведа 3 гола и 8 результативных передач в 16 матчах за английскую команду.

Арендное соглашение «Тоттенхэма» с «Ювентусом» предусматривает право выкупа футболиста английским клубом. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.