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Конте подтвердил намерения «Тоттенхэма» выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил намерения клуба выкупить арендованного у «Ювентуса» форварда Деяна Кулушевски.

«Да, сейчас Кулушевски играет за нас на правах аренды, но сделка практически завершена. Это еще не официально, но Деян — игрок «Тоттенхэма» на 100 процентов», — приводит football.london слова Конте.

«Тоттенхэм» арендовал 22-летнего Кулушевски у «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. На счету шведа 3 гола и 8 результативных передач в 16 матчах за английскую команду.

Арендное соглашение «Тоттенхэма» с «Ювентусом» предусматривает право выкупа футболиста английским клубом. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: https://www.football.london/tottenham-hotspur-fc/transfer-news/antonio-conte-tottenham-transfer-kulusevski-23874467
Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
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3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
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 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
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Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
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8.05 18:30
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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