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Конте отсудил у «Челси» еще 85 тысяч фунтов

11:57
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте отсудил у своего бывшего клуба «Челси» еще 85 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mirror.

«Синие» настаивали на том, что в период своей работы итальянский специалист нарушил условия контракта и нанес ущерб клубу, а потому не заслуживает полной компенсации, однако Конте удалось доказать в суде обратное.

Финансовый отчет «Челси» свидетельствует о том, что на компенсации Конте и его помощникам клуб потратил 26,6 миллиона фунтов. А теперь эта сумма увеличилась.

Юристы Конте снова обратились в суд и добились признания того, что увольнение было несправедливым. Теперь «синие» должны своему бывшему тренеру еще 85,206 фунтов.

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