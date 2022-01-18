Конте о переносе игры с «Арсеналом»: «Впервые в моей жизни лига отложила матч из-за травм»

Антонио Конте высказался о переносе матча с «Арсеналом» из-за травм

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о переносе матча 22-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«По моим ощущениям, если есть ситуация, когда надо играть, — приводит слова Конте BBC Sport. — Не стоит откладывать игры из-за повреждений, из-за встреч сборных. У нас есть большая проблема, требующая решения — коронавирус. И только из-за этой ситуации можно отложить матч, не из-за чего-то другого«.

Тренер заявил, что АПЛ надо попытаться составить расписание получше и сократить количество матчей.

«Впервые в моей жизни лига отложила матч из-за травм. Очень странно и неожиданно», — сказал он.

Лондонский клуб попросил АПЛ о переносе встречи из-за коронавируса в команде, травм и отъезда футболистов на Кубок Африки.