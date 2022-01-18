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18 января, 23:05

Конте о переносе игры с «Арсеналом»: «Впервые в моей жизни лига отложила матч из-за травм»

Антонио Конте высказался о переносе матча с «Арсеналом» из-за травм
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о переносе матча 22-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«По моим ощущениям, если есть ситуация, когда надо играть, — приводит слова Конте BBC Sport. — Не стоит откладывать игры из-за повреждений, из-за встреч сборных. У нас есть большая проблема, требующая решения — коронавирус. И только из-за этой ситуации можно отложить матч, не из-за чего-то другого«.

Тренер заявил, что АПЛ надо попытаться составить расписание получше и сократить количество матчей.

«Впервые в моей жизни лига отложила матч из-за травм. Очень странно и неожиданно», — сказал он.

Лондонский клуб попросил АПЛ о переносе встречи из-за коронавируса в команде, травм и отъезда футболистов на Кубок Африки.

Источник: https://www.bbc.com/sport/football/60044392
Антонио Конте
Футбол
Коронавирус
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 Челси 22 12 7 3 45-17 43
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
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 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
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 1 : 1
15.01 20:30
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Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
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Джейми Варди

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Манчестер Сити

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Трент Александр-Арнолд

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Ливерпуль

 6
И К Ж
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 18 1 5
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