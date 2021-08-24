Конте может сменить Артету в «Арсенале»

Итальянский тренер Антонио Конте может возглавить лондонский «Арсенал», сообщает The Times.

По данным источника, специалист может сменить на этом посту Микеля Артету, если тот будет уволен. Сообщалось, что руководство лондонцев уже провело переговоры с Конте.

«Арсенал» после двух туров не смог набрать ни одного балла. Последним местом работы Конте был «Интер», с которым он взял чемпионство в прошлом сезоне.