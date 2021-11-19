Конте: «Кейн хочет очень усердно тренироваться и совершенствоваться. Для меня это фантастика»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями от игры форварда Харри Кейна в матчах за сборную Англии.

«Харри забил семь голов. Забивать никогда не бывает легким занятием. Я рад за него и за сборную, теперь Англия готова к чемпионату мира. Это хорошее достижение. Мы говорим о нападающем мирового уровня. Он для нас важный игрок. Забивать — стимул для него. У меня есть возможность узнать его гораздо больше. Он хочет очень усердно тренироваться и совершенствоваться. Для меня это фантастика, потому что моя первоочередная задача — вывести игроков на другой уровень. Многие игроки могут это сделать», — приводит слова Конте BBC Sport.

Кейн с 48 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии и догнал Гари Линекера. На второй строчке Бобби Чарльтон (49), рекордсмен — Уэйн Руни (53).

По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ-2022. В стыковые матчи со второго места попала сборная Польши.