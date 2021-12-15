Конте хочет видеть Инсинье в «Тоттенхэме»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье в зимнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм», утверждает La Repubblica. В услугах 30-летнего итальянца лично заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте.

Напомним, 30-летний итальянец играет в составе «Наполи» с 2010 года. В этом сезоне он в 15 матчах серии А забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Его действующий контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2022 года.