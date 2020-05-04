Конте хочет пригласить Погба в «Интер»

«Интер» намерен побороться за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте не впечатлен выступлениями Кристиана Эриксена, перешедшего в команду зимой 2020 года, и хочет укрепить центр полузащиты. Сообщается, что «Интер» финансово готов осуществить сделку, однако попросит Погба пойти на сокращение зарплаты.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона 27-летний француз пропустил из-за проблем с лодыжкой. Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.